Дефиле оркестров и 500 лучших музыкантов России: чем удивит фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре

На этой неделе Самара на два дня превратится в музыкальную площадку, наполненную звучанием духовых оркестров. В областной столице состоится масштабный всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии». Он соберет 500 лучших музыкантов страны и станет подарком ко Дню города. Рассказываем, как пройдет фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре в 2024 году.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре в 2024 году: когда и где пройдет, программа
В этом году фестиваль по традиции займет два дня. Он пройдет уже в эти выходные, 7 и 8 сентября. В субботу состоится торжественное открытие. Оно начнется в 13.00 у скульптурной композиции «Вальс» в Струковском саду. В 18.00 начнутся концертные программы участников. Они пройдут в летнем театре в Струковском саду, в КРЦ «Звезда», Домах культуры «Нефтяник», «Заря», «Октябрь», «Металлург», «Сатурн», «Победа». Также запланированы сольные концерты.
В воскресенье, 8 сентября, состоится гала-концерт духовых оркестров, принимающих участие в фестивале. Он начнется в 13.00. Перед зрителями выступят 500 лучших музыкантов страны. Их концерт станет подарком ко Дню города. В 14.00 духовые оркестры станут участниками дефиле, а в 19.30 пройдет выступление сводного оркестра участников фестиваля на площади Куйбышева.
Участники фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» в Самаре 7 и 8 сентября 2024 года
В фестивале примут участие ведущие духовые оркестры России из восьми городов: Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Севастополя, Самары и Тольятти. Впервые мероприятие посетят музыканты из города-героя Севастополя — военный оркестр Черноморского флота.