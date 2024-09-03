Дефиле оркестров и 500 лучших музыкантов России: чем удивит фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре

В этом году фестиваль по традиции займет два дня. Он пройдет уже в эти выходные, 7 и 8 сентября. В субботу состоится торжественное открытие. Оно начнется в 13.00 у скульптурной композиции «Вальс» в Струковском саду. В 18.00 начнутся концертные программы участников. Они пройдут в летнем театре в Струковском саду, в КРЦ «Звезда», Домах культуры «Нефтяник», «Заря», «Октябрь», «Металлург», «Сатурн», «Победа». Также запланированы сольные концерты.