Ивана Павленко назначили начальником ГУ МЧС по Волгоградской области

Ранее Иван Павленко занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС по Свердловской области. За время службы награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью Суворова.