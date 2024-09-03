Ивана Павленко назначили начальником ГУ МЧС по Волгоградской области

Официальное представление нового руководителя главного управления МЧС России по региону генерал-майора внутренней службы Ивана Павленко состоялось в понедельник, 2 сентября.
Ранее Иван Павленко занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС по Свердловской области. За время службы награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью Суворова.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, Иван Павленко неоднократно принимал участие в работе оперативных групп по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Новый начальник ГУ МЧС по Волгоградской области выразил уверенность, что совместная качественная и грамотная работа позволит улучшить ключевые показатели деятельности спасателей региона.