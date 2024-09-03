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Ивана Павленко назначили начальником ГУ МЧС по Волгоградской области

Официальное представление нового руководителя главного управления МЧС России по региону генерал-майора внутренней службы Ивана Павленко состоялось в понедельник, 2 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Официальное представление нового руководителя главного управления МЧС России по региону генерал-майора внутренней службы Ивана Павленко состоялось в понедельник, 2 сентября.

Ранее Иван Павленко занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС по Свердловской области. За время службы награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью Суворова.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, Иван Павленко неоднократно принимал участие в работе оперативных групп по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Новый начальник ГУ МЧС по Волгоградской области выразил уверенность, что совместная качественная и грамотная работа позволит улучшить ключевые показатели деятельности спасателей региона.

МЧС