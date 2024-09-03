Под Волгоградом умер участник спартакиады медработников

В Волгоградской области во время спартакиады медработников 28-летний участник почувствовал себя плохо, после чего умер в больнице. Мероприятие проходило на базе оздоровительного лагеря в Среднеахтубинском районе 30 и 31 августа. Работники медорганизаций принимали участие в разных состязаниях: играли в волейбол, настольный теннис, мини-футбол и другие.
— Мужчина почувствовал недомогание, ему сразу была оказана квалифицированная помощь, незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.
Врачи пытались спасти жизнь пациента, однако спустя несколько суток он скончался. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.