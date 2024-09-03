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Под Волгоградом умер участник спартакиады медработников

В Волгоградской области скончался молодой участник спартакиады медработников.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области во время спартакиады медработников 28-летний участник почувствовал себя плохо, после чего умер в больнице. Мероприятие проходило на базе оздоровительного лагеря в Среднеахтубинском районе 30 и 31 августа. Работники медорганизаций принимали участие в разных состязаниях: играли в волейбол, настольный теннис, мини-футбол и другие.

— Мужчина почувствовал недомогание, ему сразу была оказана квалифицированная помощь, незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.

Врачи пытались спасти жизнь пациента, однако спустя несколько суток он скончался. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

несчастный случай