Под Волгоградом умер участник спартакиады медработников

В Волгоградской области во время спартакиады медработников 28-летний участник почувствовал себя плохо, после чего умер в больнице. Мероприятие проходило на базе оздоровительного лагеря в Среднеахтубинском районе 30 и 31 августа. Работники медорганизаций принимали участие в разных состязаниях: играли в волейбол, настольный теннис, мини-футбол и другие.