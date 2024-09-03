После капитального ремонта открыли второй корпус школы № 37 в Ангарске

Здание построили еще в 1962 году. За все это время капитальный ремонт ни разу не проводили. Над модернизацией школы работали в течение трех лет. Там сделали кровлю, заменили окна, усовершенствовали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Также обновили фасад здания. Теперь на торце учебного заведения красуется мурал. Там изображен ангарский почтамт со шпилем.