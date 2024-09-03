После капитального ремонта открыли второй корпус школы № 37 в Ангарске

В Ангарске 2 сентября прошло торжественное открытие второго корпуса школы № 37. Учреждение носит имя героя России Аркадия Королькова. Поздравить учеников и педагогический состав приехал мэр Ангарского округа Сергей Петров и другие. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации АГО.
Здание построили еще в 1962 году. За все это время капитальный ремонт ни разу не проводили. Над модернизацией школы работали в течение трех лет. Там сделали кровлю, заменили окна, усовершенствовали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Также обновили фасад здания. Теперь на торце учебного заведения красуется мурал. Там изображен ангарский почтамт со шпилем.
— С уверенностью скажу, что на сегодня это самая современная школа в Ангарском округе в части оснащения. Все кабинеты оборудованы по самым современным стандартам, просторный холл, есть информационно-библиотечный центр. В классах — новая мебель с учетом возрастных особенностей школьников, большие интерактивные панели, — поделился Сергей Петров.
В 2024 году набрали четыре первых класса — 117 детей. Всего в отремонтированном корпусе будет учиться почти 480 ребят.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стоимость проезда на автобусах № 4с и № 56 в Иркутске вырастет на пять рублей.