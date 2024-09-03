ДДТ имени Чкалова в Нижнем Новгороде открылся после ремонта

Дворец детского творчества имени Чкалова открылся в Нижнем Новгороде после ремонта. Новый учебный год в нем начали порядка 3,5 тысяч воспитанников. Они будут инженерных компетенций изучать дисциплины на факультетах лидерских компетенций, гражданских компетенций, инженерных компетенций, искусств и в научно-методическом центре ресурсного развития образовательных практик. Появились новые образовательные направления, среди которых IT-технологии, квадрокоптеры, медиа-студия и многое другое.
С момента его закрытия в здании проведены масштабные работы по реконструкции: отреставрирован фасад, выполнена отделка внутренних помещений, отремонтированы полы, обновлены инженерные сети и противопожарная система. Рабочие выложили паркет, восстановили тысячи утраченных элементов дверей, окон, светильников и фурнитуры.
В здании были отреставрированы светильники, двери и окна. Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
По словам директора образовательного учреждения Натальи Пановой, немалый вклад в обновление Дворца внесли глава региона Глеб Никитин, мэр города Юрий Шалабаев и нижегородские депутаты. Также она выразила благодарность семьям воспитанников за то, что те дождались открытия:
— За время ремонта мы сохранили каждого нашего воспитанника, каждое направление деятельности. В настоящее время у нас работает более 200 педагогов, по 52 направлениям занимается более 3,5 тысяч воспитанников. Мы все просто счастливы вернуться в родные стены!
Педагоги Иван и Анна Фарафонтовы, работавшие во Дворце до его закрытия, в период ремонта создали семью и обрели новых воспитанников, которым было бы интересно продолжить обучение на площадке ДДТ имени Чкалова.
Мама одной из воспитанниц Дворца Анна Иванова назвала отреставрированное здание роскошным и призналась, что неустанно следила за ходом работ и каждую неделю дежурила вместе с другими родителями. С ее оценкой согласен и Федор Силантьев, которому предстоит продолжить обучение во Дворце.
— У меня просто прекрасные впечатления от нового Дворца — новые станки, оборудование. Я планирую после школы поступать в "Нижегородский авиационный технический колледж, — признался он.
Воспитанникам понравилось обновленное оборудование для занятий Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Отметим, что историческое здание на пересечении улиц Пискунова и Ульянова имеет богатую историю. Оно было построено в начале XX века и использовалось в качестве Нижегородского отделения поземельного банка. После революции банк был закрыт. Только в 1937 году здание вновь стало использоваться, но уже в качестве Дворца пионеров. В начале нулевых он сменил название, а позднее был признан объектом культурного наследия народов РФ. Реставрационные работы в нем велись с 2020 года. Завершить ремонт планировалось в 2022 году, но сроки были перенесены по вине одной из подрядных организаций. Договор был расторгнут, работы выполнил другой подрядчик.