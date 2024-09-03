ДДТ имени Чкалова в Нижнем Новгороде открылся после ремонта

Отметим, что историческое здание на пересечении улиц Пискунова и Ульянова имеет богатую историю. Оно было построено в начале XX века и использовалось в качестве Нижегородского отделения поземельного банка. После революции банк был закрыт. Только в 1937 году здание вновь стало использоваться, но уже в качестве Дворца пионеров. В начале нулевых он сменил название, а позднее был признан объектом культурного наследия народов РФ. Реставрационные работы в нем велись с 2020 года. Завершить ремонт планировалось в 2022 году, но сроки были перенесены по вине одной из подрядных организаций. Договор был расторгнут, работы выполнил другой подрядчик.