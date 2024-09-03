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В Воронеже в мэрии объяснили давку на входе в новую школу № 108

Родители пожаловались, что у школы нет оборудованной парковки, а на входе скопилась целая толпа и пройти внутрь было тяжело.

Источник: "Мой и твой Воронеж"

Праздник открытия школы № 108 на улице Домостроителей вскоре омрачили проблемы с организацией прохода в учебное заведение. У входа образовалась давка. Охранник требовал у каждого ребенка пропуск. В результате у входа скопилась огромная очередь, да и внутри школы собралась толпа людей.

А те родители, которые привезли детей на машинах, пожаловались, что у здания нет оборудованной парковки. Образовалась пробка: от остановки Маршака до улицы Ворошилова приходилось ехать около 40 минут. А детей приходилось высаживать прямо на проезжей части.

— Просто ужас! Полный мрак и слезы, — написала по этому поводу подписчица паблика «Мой и твой Воронеж».

В мэрии отметили, что в новой школе № 108 приступили к обучению более 1500 человек. Давку назвали кратковременной. И объяснили ее тем, что были случаи долгого поиска пропуска для входа на территорию учебного заведения, а некоторых детей привели за несколько минут до начала уроков. Кроме того, по данным управления информации мэрии, некоторые родители пытались пройти в школу, а это теперь почему-то запрещено. Якобы «в целях соблюдения мер безопасности». К тому же предоставили фото, где перед началом уроком никакой давки не видно.

Здесь никакой давки не видно. предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

образование