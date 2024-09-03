В Воронеже в мэрии объяснили давку на входе в новую школу № 108

В мэрии отметили, что в новой школе № 108 приступили к обучению более 1500 человек. Давку назвали кратковременной. И объяснили ее тем, что были случаи долгого поиска пропуска для входа на территорию учебного заведения, а некоторых детей привели за несколько минут до начала уроков. Кроме того, по данным управления информации мэрии, некоторые родители пытались пройти в школу, а это теперь почему-то запрещено. Якобы «в целях соблюдения мер безопасности». К тому же предоставили фото, где перед началом уроком никакой давки не видно.