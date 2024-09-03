Бастрыкин взял под контроль ситуацию с ржавой водой в домах Ломоносова

30 августа на «Фонтанку» обратились жители Ломоносова. Они рассказали, что мучаются с ржавой водой с февраля текущего года. Проблема начались после того, как дома перевели с «жесткой» воды на более «мягкую». В соцсетях горожане писали, что в воде, текущей из крана, они обнаружили «черные камни» и накипь. В администрации города признались, что также страдают от этой проблемы.