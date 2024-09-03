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Бастрыкин взял под контроль ситуацию с ржавой водой в домах Ломоносова

Ржавая вода, несколько месяцев текущая из кранов в домах Ломоносова, заинтересовала председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Глава ведомства 3 сентября поручил доложить ему об итогах проверки.

«В социальных медиа сообщалось о том, что в городе Ломоносове уже несколько месяцев как в домах жителей, так и в детских садах и школах идет ржавая вода. <…> Организована доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в пресс-службе СК РФ.

30 августа на «Фонтанку» обратились жители Ломоносова. Они рассказали, что мучаются с ржавой водой с февраля текущего года. Проблема начались после того, как дома перевели с «жесткой» воды на более «мягкую». В соцсетях горожане писали, что в воде, текущей из крана, они обнаружили «черные камни» и накипь. В администрации города признались, что также страдают от этой проблемы.

ЖКХ