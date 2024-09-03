Омские власти заключили контракт на капремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ

Капремонт планируется провести до 1 декабря 2026 года. Работы будут разделены на три этапа: разработка документации, замена опорных конструкций и швов, обновление дорожного полотна и швов, обновление дорожного полтона по всей протяженности, строителям также предстоит установить новые опоры освещения и контактной сети, смонтировать архитектурную подсветку.