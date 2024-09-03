Омские власти заключили контракт на капремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ

В минувший понедельник, 2 сентября, на портале госзакупок разместили контракт на капремонт моста у Телецентра. Завершить ремонт планируют к 1 декабря 2026 года.
Проводить капремонт будет фирма Армана Акопяна «СтройТраст». За выполнение всех ремонтных работ он получит 2,7 млрд рублей.
Ранее мы писали, что капитальным ремонтом моста имени 60 лет ВЛКСМ займется фирма «СтройТраст». Однако заключение контракта несколько затянулось из-за жалобы ООО «РусРемСтрой» на результаты торгов.
Капремонт планируется провести до 1 декабря 2026 года. Работы будут разделены на три этапа: разработка документации, замена опорных конструкций и швов, обновление дорожного полотна и швов, обновление дорожного полтона по всей протяженности, строителям также предстоит установить новые опоры освещения и контактной сети, смонтировать архитектурную подсветку.