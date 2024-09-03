Трамвай в честь Бориса Рыжего вышел на маршрут в Екатеринбурге

Он будет курсировать в Дни поэта Бориса Рыжего.
В этом году будет праздновать 50-летние поэта. В честь даты был запущен брендированный трамвайный состав, который везет пассажиров в родной район Бориса Рыжего.
Как сообщается на Официальной странице Объединенного музея писателей Урала, трамвай будет курсировать в течение трех месяцев. Общественный транспорт украшен иллюстрациями и строчками из стихов Бориса Рыжего. Чтобы послушать записи стихов поэта, нужно отсканировав куар-коды.
8 сентября, в день рождения Бориса Рыжего, состоится перформанс «Рыжий трамвай». В 12:00 с трамвайной остановки «Цирк» в сторону Вторчермета отправится трамвай, в котором будут читать стихи.
«МК-Урал» ранее писал, что в мае отмечается день памяти Бориса Рыжего, русского поэта, воплощающего в творчестве эпоху «смутного» времени 1990-х. На рассвете 7 мая 2001 года он ушел из жизни. Поэт был молод, ему могло исполниться 27.