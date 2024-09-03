Трамвай в честь Бориса Рыжего вышел на маршрут в Екатеринбурге

«МК-Урал» ранее писал, что в мае отмечается день памяти Бориса Рыжего, русского поэта, воплощающего в творчестве эпоху «смутного» времени 1990-х. На рассвете 7 мая 2001 года он ушел из жизни. Поэт был молод, ему могло исполниться 27.