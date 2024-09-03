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В новосибирском метро появился вагон финансовой грамотности

С сентября в новосибирском метрополитене начал курсировать вагон финансовой грамотности.

Источник: Сиб.фм

Жители и гости Новосибирска теперь могут не просто ездить в вагонах метро до нужных станций, но и изучать финансовую грамотность в пути.

Так, изображенная семья Сибиряковых и Финансовый эксперт внутри вагона расскажут и покажут все о финансах. В случае если пассажир захочет оставить себе информацию или получить новую, в вагоне размещены QR-коды на все официальные источники.

Состав с брендированным вагоном будет курсировать по веткам метро Новосибирска в период с сентября по ноябрь 2024 года.

Вагон финансовой грамотности — совместный проект Сибирского главного управления Банка России и регионального центра финансовой грамотности — автономной некоммерческой организации «Новосибирский Дом финансового просвещения» при участии Главного управления министерства внутренних дел России по Новосибирской области и поддержке министерства финансов и налоговой политики региона.

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