В Сочи расцвела ривезия пушистая

«6 июня наблюдалось основное цветение в Дендрарии. Теперь растение, которое не цвело полноценно летом, зацвело сейчас, в сентябре», — говорится в сообщении.
Ривезия представляет собой вечнозеленое растение из семейства Мальвовых. Она отличается своим необычным ароматом индийских благовоний и цветками, имеющими экзотический вид. Родиной этого дерева являются восточные Гималаи, Бирма и юго-западный Китай. Его ближайшие родственники: кола, брахихитон и фирмиана. В Дендрарии ривезия произрастает на участке между Мавританской беседкой и административным корпусом.
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