В Сочи расцвела ривезия пушистая

Ривезия представляет собой вечнозеленое растение из семейства Мальвовых. Она отличается своим необычным ароматом индийских благовоний и цветками, имеющими экзотический вид. Родиной этого дерева являются восточные Гималаи, Бирма и юго-западный Китай. Его ближайшие родственники: кола, брахихитон и фирмиана. В Дендрарии ривезия произрастает на участке между Мавританской беседкой и административным корпусом.