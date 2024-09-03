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В Сочи расцвела ривезия пушистая

В сочинском Дендрарии впервые осенью начала цвести ривезия пушистая. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Источник: Сочинский национальный парк — Telegram

«6 июня наблюдалось основное цветение в Дендрарии. Теперь растение, которое не цвело полноценно летом, зацвело сейчас, в сентябре», — говорится в сообщении.

Ривезия представляет собой вечнозеленое растение из семейства Мальвовых. Она отличается своим необычным ароматом индийских благовоний и цветками, имеющими экзотический вид. Родиной этого дерева являются восточные Гималаи, Бирма и юго-западный Китай. Его ближайшие родственники: кола, брахихитон и фирмиана. В Дендрарии ривезия произрастает на участке между Мавританской беседкой и административным корпусом.

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