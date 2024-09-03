Радию Хабирову пожаловались на вывоз мусора в Уфе

Кроме того, большое количество обращений касаются содержания зеленых насаждений в Уфе, Октябрьском, Стерлитамаке. Жители просят скосить траву, спилить ветки деревьев, вырубить старые деревья, ухаживать за посаженными. Радий Хабиров отметил, что, несмотря на то, что работа в этом направлении ведется, проблемы еще есть. На их решение следует обратить серьезное внимание.