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Радию Хабирову пожаловались на вывоз мусора в Уфе

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе Глава республики обратил внимание мэра Уфы на значительное число жалоб жителей по поводу вывоза мусора.

«Много жалоб по Октябрьскому району. Жители пишут, что мусор могут не вывозить несколько дней», — сказал Радий Хабиров.

Кроме того, большое количество обращений касаются содержания зеленых насаждений в Уфе, Октябрьском, Стерлитамаке. Жители просят скосить траву, спилить ветки деревьев, вырубить старые деревья, ухаживать за посаженными. Радий Хабиров отметил, что, несмотря на то, что работа в этом направлении ведется, проблемы еще есть. На их решение следует обратить серьезное внимание.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в республике решаются вопросы благоустройства.

ЖКХ