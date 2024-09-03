Дворец борьбы в Башкирии начал набор детей для тренировок

«Уже набор детей идет и мы начали готовиться к форуму “Россия — спортивная держава”. Дворец борьбы уже очень высоко оценили жители и гости Уфы — не знаю, есть ли в мире другой такой объект — очень насыщенный, капитало- и ресурсоемкий. Прошу там продолжить работу», — сказал руководитель региона.