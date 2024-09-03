Сильные магнитные бури накроют Нижегородскую область в конце сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По прогнозам ученых, большую часть сентября будет спокойная магнитосфера. Заметные возмущения ожидаются только в конце месяца.
В частности, 26 и 27 сентября жители Земли будут ощущать магнитную бурю в 5 баллов. Далее, 28 сентября, явление пойдет на спад: прогнозируют мощность бури в 4 балла. Затем — вновь ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
Напомним, в период магнитных бурь советуют снизить физическую нагрузку, избегать перенапряжения и стресса, обеспечивать полноценный сон.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что «Голубая луна» вновь покажется в Нижегородской области только в 2027 году.