До +22 градусов потеплеет в Свердловской области к концу недели

В Свердловской области в первые дни сентября похолодало, местами прошли дожди, сопровождаемые ураганным ветром. К концу рабочей недели в регионе снова распогодится.
Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, 4 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16, ветер северной четверти 4−9 метров в секунду, с порывы до 14.
В четверг, 5 сентября, переменная облачность, преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до +14…+19 градусов.
6 сентября ночью столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов, днем потеплеет до +17…+22, ветер будет северо-западным 3−8 метров в секунду.