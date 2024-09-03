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До +22 градусов потеплеет в Свердловской области к концу недели

Синоптики уже не обещают ночных заморозков на Среднем Урале.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 82% 764 мм рт. ст. +20°

В Свердловской области в первые дни сентября похолодало, местами прошли дожди, сопровождаемые ураганным ветром. К концу рабочей недели в регионе снова распогодится.

Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, 4 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16, ветер северной четверти 4−9 метров в секунду, с порывы до 14.

В четверг, 5 сентября, переменная облачность, преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до +14…+19 градусов.

6 сентября ночью столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов, днем потеплеет до +17…+22, ветер будет северо-западным 3−8 метров в секунду.