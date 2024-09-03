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225 лет Пушкину: Казань устраивает выставки и открывает новую скульптурную композицию

Автор монумента, который откроют на улице Московской, — российский мастер Тимофей Тюрин.

Источник: Татарстан 24

6 сентября в Казани состоятся торжественные мероприятия, посвящённые 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Праздник включает в себя открытие скульптурной композиции, выставки и презентацию книги, которые подчеркивают вклад великого поэта в русскую культуру и его связь с городом Казань.

События начнутся в 11:00 с открытия монумента Александру Пушкину по адресу улица Московская, 58, где расположен Дом профессора Карла Фукса, который посетил поэт. Автор скульптуры — известный российский мастер Тимофей Тюрин.

В 12:40 в Национальной библиотеке Татарстана откроется выставка эскизов гербов русских дворянских родов, выполненных внуком Пушкина Николаем в 1938—1940 годах. Эти произведения искусства выполнены тушью и акварелью, украшены серебрением и золочением.

В 13:00 также пройдет презентация сборника «Пушкин и Казань: три дня и три века», который содержит подробную информацию о связях поэта с Казанью и его влиянии на культурное наследие города.

Кроме того, в Культурном центре им. А. С. Пушкина будет представлена выставка итальянского фотохудожника Энцо Розамилиа, вдохновлённая повестью «Пиковая дама».

Ранее сообщалось, что на фасаде казанской гимназии появился мурал с изображением Александра Пушкин. Авторами мурала стали братья Сергей и Даниил Сергеевы.

монументы
выставки и музеи