225 лет Пушкину: Казань устраивает выставки и открывает новую скульптурную композицию

6 сентября в Казани состоятся торжественные мероприятия, посвящённые 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Праздник включает в себя открытие скульптурной композиции, выставки и презентацию книги, которые подчеркивают вклад великого поэта в русскую культуру и его связь с городом Казань.
События начнутся в 11:00 с открытия монумента Александру Пушкину по адресу улица Московская, 58, где расположен Дом профессора Карла Фукса, который посетил поэт. Автор скульптуры — известный российский мастер Тимофей Тюрин.
В 12:40 в Национальной библиотеке Татарстана откроется выставка эскизов гербов русских дворянских родов, выполненных внуком Пушкина Николаем в 1938—1940 годах. Эти произведения искусства выполнены тушью и акварелью, украшены серебрением и золочением.
В 13:00 также пройдет презентация сборника «Пушкин и Казань: три дня и три века», который содержит подробную информацию о связях поэта с Казанью и его влиянии на культурное наследие города.
Кроме того, в Культурном центре им. А. С. Пушкина будет представлена выставка итальянского фотохудожника Энцо Розамилиа, вдохновлённая повестью «Пиковая дама».
Ранее сообщалось, что на фасаде казанской гимназии появился мурал с изображением Александра Пушкин. Авторами мурала стали братья Сергей и Даниил Сергеевы.