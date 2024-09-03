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Автобусы пяти маршрутов Казани временно изменили схему движения

С сегодняшнего дня в Казани автобусы № 22, 28а, 30, 54, 89 начнут ходить по измененному маршруту. Как ранее сообщал городской Комитет по транспорту, причиной временных неудобств стали проведение компанией «Энергоресурс» работ по выносу водопровода по улице Чехова.

Источник: ИА Татар-информ

Изменения будут действовать по 12 сентября. Автобусы будут следовать по следующей схеме движения: ул. Н. Ершова — съезд на ул. Вишневского — ул. Л. Шмидта — ул. Чехова и далее по маршруту.