Запуск движения по улице Пугачева в Уфе перенесли на четвертый квартал года

Работы, начавшиеся в июле 2022 года, изначально должны были завершиться к ноябрю 2023 года. Затем срок сдачи объекта перенесли на июнь 2024 года. За два дня до окончания нового срока его вновь продлили — до 20 декабря 2024 года. В мэрии Уфы сообщали, что движение по транспортной развязке, улице Генерала Рыленко и правому боковому проезду улицы Пугачева планируется запустить в третьем квартале.