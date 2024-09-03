Запуск движения по улице Пугачева в Уфе перенесли на четвертый квартал года

Об этом сообщил замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) Евгений Кулешов, отвечая на комментарий пользователя соцсети о пробках в Кузнецовском затоне. По словам господина Кулешова, завершение всех строительно-монтажных работ запланировано в IV квартале года.
Улица Пугачева реконструируется в рамках проекта «Южные ворота», по которому также строится улица Генерала Рыленко и развязка между двумя дорогами. Строительство ведут «Башкиравтодор», «Дортрансстрой» и «Уралмостострой», заказчиком выступает УСРДИС. На сегодняшний день общая стоимость проекта составляет 6,3 млрд руб.
Работы, начавшиеся в июле 2022 года, изначально должны были завершиться к ноябрю 2023 года. Затем срок сдачи объекта перенесли на июнь 2024 года. За два дня до окончания нового срока его вновь продлили — до 20 декабря 2024 года. В мэрии Уфы сообщали, что движение по транспортной развязке, улице Генерала Рыленко и правому боковому проезду улицы Пугачева планируется запустить в третьем квартале.