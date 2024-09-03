В Краснодаре почтили память жертв теракта в Беслане

— Мы вспоминаем тех, кто погиб от рук бесчеловечных террористов. Сегодня в борьбе с истинным злом мы едины — в память о тех, кого не вернуть, и ради будущих поколений. И сколько бы ни было этого зла, добро всегда правдивее и сильнее. Наша сплоченность и солидарность лишает преступников всякой надежды. Россия всегда была страной-созидателем, и сейчас она отважно пресекает каждую попытку террора в границах спецоперации ради будущего наших детей, — написал Кондратьев.