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В Краснодаре почтили память жертв теракта в Беслане

В Краснодаре на территории собора Александра Невского, у поклонного креста активисты почтили память погибшим в Беслане. В акции (12+) приняли участие около 30 человек, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу партии ЕД в Краснодаре.

Возле поклонного креста установили таблички с буквами «Беслан», на которых указаны имена погибших. Также активисты возложили цветы и принесли игрушки в знак вечной памяти событиям 20-летней давности.

Напомним, что террористический акт в Беслане унес жизни 334 человек, — школьников, их родителей, учителей, правоохранителей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале (18+) написал, что эта трагедия стала общенациональной болью и даже спустя столько лет она не утихает в сердцах.

— Мы вспоминаем тех, кто погиб от рук бесчеловечных террористов. Сегодня в борьбе с истинным злом мы едины — в память о тех, кого не вернуть, и ради будущих поколений. И сколько бы ни было этого зла, добро всегда правдивее и сильнее. Наша сплоченность и солидарность лишает преступников всякой надежды. Россия всегда была страной-созидателем, и сейчас она отважно пресекает каждую попытку террора в границах спецоперации ради будущего наших детей, — написал Кондратьев.

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