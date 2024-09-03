В Краснодаре почтили память жертв теракта в Беслане

Возле поклонного креста установили таблички с буквами «Беслан», на которых указаны имена погибших. Также активисты возложили цветы и принесли игрушки в знак вечной памяти событиям 20-летней давности.
Напомним, что террористический акт в Беслане унес жизни 334 человек, — школьников, их родителей, учителей, правоохранителей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале (18+) написал, что эта трагедия стала общенациональной болью и даже спустя столько лет она не утихает в сердцах.
— Мы вспоминаем тех, кто погиб от рук бесчеловечных террористов. Сегодня в борьбе с истинным злом мы едины — в память о тех, кого не вернуть, и ради будущих поколений. И сколько бы ни было этого зла, добро всегда правдивее и сильнее. Наша сплоченность и солидарность лишает преступников всякой надежды. Россия всегда была страной-созидателем, и сейчас она отважно пресекает каждую попытку террора в границах спецоперации ради будущего наших детей, — написал Кондратьев.