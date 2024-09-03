В Башкирии в 2025 году введут шесть поликлиник.

В 2025 году в Башкирии введут в эксплуатацию 6 поликлиник, в текущем году завершается строительство медучреждения в селе Кушнаренково. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, за период с 2021 по 2023 год в регионе построены и введены в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения.