В Татарстане начался второй за сезон период активности клещей

Из общего числа исследованных клещей, снятых с людей, возбудитель боррелиоза был выделен в 1012 клещах (19%), а возбудитель клещевого энцефалита — в 5 клещах (0,09%). Из внешней среды исследовали 409 клещей, возбудитель боррелиоза был выявлен в 11 клещах (2,6%), а возбудитель КВЭ не был обнаружен.