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Тартар из нерки, оливье с крабом. Чем кормят на форуме во Владивостоке

3 сентября там начался Восточный экономический форум.

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Гостям и участникам Восточного экономического форума (ВЭФ) предлагают сеты за 6 тыс. руб. в рыбном доме Росрыболовства. Это на 1,1 тыс. руб. дороже гастрономических сетов, предлагаемых на ПМЭФ в июне этого года. Фотографии меню появились в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-каналах.

Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Чем кормят

Сет дальневосточный

В меню значится лишь один сет за 6 тыс. руб., который можно заказать только целиком. Он состоит из пяти позиций и аперитива:

  • Закуска из магаданских креветок,
  • Оливье «А-ля Рус» с крабом и красной икрой,
  • Блины с красной икрой,
  • Копченая утка с тремя видами рыб,
  • Гёдза с креветкой,
  • Белое полусухое вино «Шардоне» с Таманского полуострова, Кубань.

Далее меню, которое занимает две страницы А4, делится на классические разделы.

Среди холодных закусок и салатов — закуска из дальневосточного гребешка, тар-тар из нерки, зеленый салат с хрустящим минтаем, увеличенная порция того же оливье и гребенчатые креветки в стиле сашими. Цены — от 950 до 1300 ₽.

Горячих закусок чуть меньше — помимо гёдза с креветкой в наличии харумаки с крабом и креветкой, крабболы с домашним айоли и запеченный гребешок в ракушке. Цены — от 750 до 1100 ₽.

Гостям предлагают также супы — дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами, копченую уху с тремя видами рыб и сливочный суп с крабом — по цене от 900 до 120 ₽. Ассортимент горячих блюд самый обширный, цена за самую дорогую позицию составляет 2500 ₽:

  • Жареные сахалинские гребешки в соусе грибной кальби,
  • Королевские фаланги камчатского краба,
  • Морской удон в устричном соусе,
  • Кальмар на гриле, фаршированный крабовым муссом,
  • Камбала на гриле,
  • Гребенчатые креветки на гриле,
  • Стейк из палтуса с морской капустой и водорослями вакаме.
  • Трапезу можно дополнить чиабаттой с маслом и красной икрой.

На десерт предлагают сливочный пломбир с кедровым орехом и карамелью, чизкейк с лесными ягодами и шоколадный брауни. Из барного меню можно угоститься чаем и кофе, в том числе с медом, водорослями или морской солью.

Где еще едят участники и гости форума

Те, кто приехал на ВЭФ, питаются также на площадке «Рыбный рынок» на выставке «Улица Дальнего Востока». Она будет работать с 3 по 8 сентября. Отмечается, что цены там ниже, чем в рыбном доме Росрыболовства, и, «что самое главное, вкуснее».

Например, дальневосточная уха желающим обойдется в 480 ₽, а рыбацкий ломоть с неркой — 750 ₽. Также можно попробовать русский минтай в кляре за 420 ₽, дальневосточный плов за 470 ₽, дальневосточную солянку за 520 ₽ или палтус в кляре за 1250 ₽ (это самая дорогая позиция в меню).