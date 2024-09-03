Тартар из нерки, оливье с крабом. Чем кормят на форуме во Владивостоке

Те, кто приехал на ВЭФ, питаются также на площадке «Рыбный рынок» на выставке «Улица Дальнего Востока». Она будет работать с 3 по 8 сентября. Отмечается, что цены там ниже, чем в рыбном доме Росрыболовства, и, «что самое главное, вкуснее».