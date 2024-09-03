Тартар из нерки, оливье с крабом. Чем кормят на форуме во Владивостоке

Гостям и участникам Восточного экономического форума (ВЭФ) предлагают сеты за 6 тыс. руб. в рыбном доме Росрыболовства. Это на 1,1 тыс. руб. дороже гастрономических сетов, предлагаемых на ПМЭФ в июне этого года. Фотографии меню появились в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-каналах.
Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
Чем кормят
Сет дальневосточный
В меню значится лишь один сет за 6 тыс. руб., который можно заказать только целиком. Он состоит из пяти позиций и аперитива:
- Закуска из магаданских креветок,
- Оливье «А-ля Рус» с крабом и красной икрой,
- Блины с красной икрой,
- Копченая утка с тремя видами рыб,
- Гёдза с креветкой,
- Белое полусухое вино «Шардоне» с Таманского полуострова, Кубань.
Далее меню, которое занимает две страницы А4, делится на классические разделы.
Среди холодных закусок и салатов — закуска из дальневосточного гребешка, тар-тар из нерки, зеленый салат с хрустящим минтаем, увеличенная порция того же оливье и гребенчатые креветки в стиле сашими. Цены — от 950 до 1300 ₽.
Горячих закусок чуть меньше — помимо гёдза с креветкой в наличии харумаки с крабом и креветкой, крабболы с домашним айоли и запеченный гребешок в ракушке. Цены — от 750 до 1100 ₽.
Гостям предлагают также супы — дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами, копченую уху с тремя видами рыб и сливочный суп с крабом — по цене от 900 до 120 ₽. Ассортимент горячих блюд самый обширный, цена за самую дорогую позицию составляет 2500 ₽:
- Жареные сахалинские гребешки в соусе грибной кальби,
- Королевские фаланги камчатского краба,
- Морской удон в устричном соусе,
- Кальмар на гриле, фаршированный крабовым муссом,
- Камбала на гриле,
- Гребенчатые креветки на гриле,
- Стейк из палтуса с морской капустой и водорослями вакаме.
- Трапезу можно дополнить чиабаттой с маслом и красной икрой.
На десерт предлагают сливочный пломбир с кедровым орехом и карамелью, чизкейк с лесными ягодами и шоколадный брауни. Из барного меню можно угоститься чаем и кофе, в том числе с медом, водорослями или морской солью.
Где еще едят участники и гости форума
Те, кто приехал на ВЭФ, питаются также на площадке «Рыбный рынок» на выставке «Улица Дальнего Востока». Она будет работать с 3 по 8 сентября. Отмечается, что цены там ниже, чем в рыбном доме Росрыболовства, и, «что самое главное, вкуснее».
Например, дальневосточная уха желающим обойдется в 480 ₽, а рыбацкий ломоть с неркой — 750 ₽. Также можно попробовать русский минтай в кляре за 420 ₽, дальневосточный плов за 470 ₽, дальневосточную солянку за 520 ₽ или палтус в кляре за 1250 ₽ (это самая дорогая позиция в меню).