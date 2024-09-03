В Ростовской области озимыми культурами планируют засеять почти 3 млн га

— Под урожай 2025 года засеять озимыми планируется 2,85 млн га. В основном площади отведут под зерновые, около 27 тысяч га — под технические культуры. Сейчас подготовили 2,4 млн га, или 83% площадей, — прокомментировал Константин Рачаловский.