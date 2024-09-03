В Ростовской области озимыми культурами планируют засеять почти 3 млн га

В 2024 году в Ростовской области озимыми планируют засеять 2,85 млн га. Будущие полевые работы уже обсудили на первом выездном кустовом совещании под руководством главы донского минсельхозпрода Константина Рачаловского.
— Под урожай 2025 года засеять озимыми планируется 2,85 млн га. В основном площади отведут под зерновые, около 27 тысяч га — под технические культуры. Сейчас подготовили 2,4 млн га, или 83% площадей, — прокомментировал Константин Рачаловский.
На севере области посевная кампания уже началась, однако массово работы стартуют в течение сентября. Семена озимых заготовлены в полном объеме — 576 тысяч тонн.
Запас удобрений, по плану закупки на 2024 год, должен составить 184,5 тысячи тонн в действующем веществе. Сейчас с учетом переходящего остатка обеспеченность составляет 144,8 тысячи тонн, или 78,5% от плана. Закупка продолжается.
Готовность сельхозтехники к полевым работам — 97%. Всего в осеннем севе собираются задействовать больше 28 тысяч тракторов, 11,8 тысячи грузовых автомобилей, 16,7 тысячи сеялок и 11,4 тысячи плугов.
— Все технологические операции должны быть направлены на влагосбережение. Работы следует провести в оптимальные сроки, — подчеркнул Константин Рачаловский.
Напомним, по итогам жатвы ранних зерновых на Дону собрали 10 млн тонн озимой пшеницы с урожайностью 35,7 ц/га. Сейчас работы еще продолжаются, впереди сбор пропашных, овощных и поздних зерновых культур.
К этому моменту поздние зерновые убраны на площади 10,5 тысячи га. Валовой сбор составляет 10,8 тысячи тонн. Большая часть урожая приходится на сорго. Масличные культуры убрали на площади 186,3 тысячи га. Валовой сбор составляет 213,3 тысячи тонн.