Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бритни Спирс рассказала, что снимется в мюзикле

Поп-звезда Бритни Спирс в своих соцсетях заявила, что биографический фильм о ней не находится в разработке. Вместо этого она трудится над «вымышленным мюзиклом».

Источник: Звук

Поп-звезда Бритни Спирс в своих соцсетях заявила, что биографический фильм о ней не находится в разработке. Вместо этого она трудится над «вымышленным мюзиклом».

Артистка не раскрыла подробностей картины, но уточнила, что будет играть «очень умного персонажа». Также она подтвердила участие в проекте режиссера Джона Чу, заметив, что ей «приятно оказаться в такой хорошей компании».

В начале августа появилась информация, что готовится байопик по успешным мемуарам Спирс «Женщина во мне» (2023). Сообщалось, что за ленту ответственны студия Universal Pictures и продюсер Марк Платт. Желание сыграть Бритни уже выразила актриса Эмма Робертс.