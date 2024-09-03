Бритни Спирс рассказала, что снимется в мюзикле

Поп-звезда Бритни Спирс в своих соцсетях заявила, что биографический фильм о ней не находится в разработке. Вместо этого она трудится над «вымышленным мюзиклом».
Артистка не раскрыла подробностей картины, но уточнила, что будет играть «очень умного персонажа». Также она подтвердила участие в проекте режиссера Джона Чу, заметив, что ей «приятно оказаться в такой хорошей компании».
В начале августа появилась информация, что готовится байопик по успешным мемуарам Спирс «Женщина во мне» (2023). Сообщалось, что за ленту ответственны студия Universal Pictures и продюсер Марк Платт. Желание сыграть Бритни уже выразила актриса Эмма Робертс.