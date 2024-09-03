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Первые обновленные поликлиники Уфы откроются в октябре

В Уфе первые обновленные поликлиники по региональной программе модернизации учреждений здравоохранения столицы откроются уже в октябре.

Источник: Башинформ

Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Напомним, региональная программа стартовала в 2023 году. Она рассчитана на 6 лет с общим объемом финансирования 8 млрд рублей.

Модернизация предполагает полный цикл работ: ремонт и техническое переоснащение. Впервые в Уфе запланировано масштабное переоснащение медицинским оборудованием больниц и поликлиник, в том числе предстоит замена тяжелой техники. Также планируется оснащение серверами, автоматизированными рабочими местами и современной мебелью.

Отметим, что капитальный ремонт проводят по единому дизайн-проекту, разработанному для всех детских и взрослых поликлиник республики.

медицина