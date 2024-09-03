Первые обновленные поликлиники Уфы откроются в октябре

Модернизация предполагает полный цикл работ: ремонт и техническое переоснащение. Впервые в Уфе запланировано масштабное переоснащение медицинским оборудованием больниц и поликлиник, в том числе предстоит замена тяжелой техники. Также планируется оснащение серверами, автоматизированными рабочими местами и современной мебелью.