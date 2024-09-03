Температура в первой декаде сентября будет выше климатической нормы

В ближайшую неделю калининградцев и задержавшихся гостей вновь ожидают жаркие дни.
По данным специалистов группы «Погода и метеоявления в Калининградской области», ночной температурный фон около +13…+16°С, дневной около +26…+29°С, местами до +30°С (!) до конца недели.
Сентябрьскую норму такие температуры будут превышать на 7−10°С.
«Такой расклад довольно редкий даже для пика летнего сезона, где вполне часто случается смена воздушных масс на умеренные/северные. Вполне вероятно, температура поверхности воды в Балтике даже поднимется в ближайшие дни», — отмечают эксперты группы.
Так же подчеркивается, что рекордное тепло приходит к нам второй сентябрь подряд.