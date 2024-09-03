В Ростове-на-Дону сотрудники банка предотвратили многомиллионное мошенничество

В донской столице удалось защитить средства клиентки, которая попала под влияние кибермошенников и хотела перевести им более 7 млн рублей. Благодаря грамотным действиям сотрудников Сбера мошенническую схему удалось предотвратить.
Женщина обратилась в один из офисов банка, чтобы снять со своего счета многомиллионную сумму. При этом она вела себя взволнованно, а на ее телефон постоянно кто-то звонил. Такое странное поведение заметила руководитель офиса и поинтересовалась причиной снятия средств. Клиентка не смогла внятно ответить на этот вопрос, после чего в банке заподозрили попытку мошенничества и пригласили сотрудника управления безопасности.
Во время беседы женщина рассказала, что несколько дней назад на нее вышли незнакомцы, которые представились сотрудниками силовых структур. Они убедили ее, что деньги женщины на расчетном счету в опасности. Для убедительности даже была продемонстрирована сфабрикованная диктофонная запись. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, ростовчанка должна была перевести свои сбережения на «безопасный» счет.
Затем к инциденту подключилась полиция, и средства клиентки удалось сохранить.
— Задача кибермошенников — сделать так, чтобы человек, с которым они общаются, потерял душевное равновесие и поддался их требованиям. При этом иногда манипулирование длится месяцами, и жертва может не только потерять свои сбережения, но и залезть в долги, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Он отметил, что сотрудники банка при живом общении стремятся обращать внимание на подозрительное поведение клиентов и не остаются равнодушными. Благодаря этому удается сохранить большие суммы. При этом большой вклад в борьбу с мошенническими действиями оказывают правоохранительные органы.
Константин Бугрим поблагодарил сотрудников Отдела полиции № 1 Управления МВД России по Ростову-на-Дону и отдельно полковника полиции Илью Бардачева за своевременные действия, которые помогли предотвратить мошенничество в отношении ростовчанки.