В Ростове-на-Дону сотрудники банка предотвратили многомиллионное мошенничество

Женщина обратилась в один из офисов банка, чтобы снять со своего счета многомиллионную сумму. При этом она вела себя взволнованно, а на ее телефон постоянно кто-то звонил. Такое странное поведение заметила руководитель офиса и поинтересовалась причиной снятия средств. Клиентка не смогла внятно ответить на этот вопрос, после чего в банке заподозрили попытку мошенничества и пригласили сотрудника управления безопасности.