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В Омской области открылись сразу 70 новых центров «Точка роста»

Средства на ремонт всех центров выделили из регионального бюджета.

Источник: Комсомольская правда

В 29 муниципальных районах Омской области открылись сразу 70 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Ранее в регионе было создано 300 таких центров, где проводятся уроки физики, химии, биологии, информации и технологи. Возможность учиться в таких центрах теперь появилась и у школьников других деревень и сел.

С начала этого года на территории Омской области функционируют 370 центров «Точка роста».

«В новом учебном году в 29 районах Омской области открылось 70 центров “Точка роста”. Еще два — в Называевском и Усть-Ишимском районах — откроем в ближайшее время. В центрах ребята изучают физику, химию, биологию, информатику и технологию», — рассказал Виталий Хоценко.

До 15 сентября свое функционирование начнет центр в Называевском районе, а к концу сентября подрядчик завершит работы в Усть-Ишимском районе.

Еще пять новых центров появились в школах Большереченского и Муромцевского районов, по четыре — в Калачинском, Любинском, Одесском и Омском районах, по три центра —в школах Исилькульского, Кормиловского, Москаленского, Нововаршавского, Оконешниковского, Русско-Полянского, Саргатского и Черлакского районов, по два — в школах Азовского, Крутинского, Таврического, Тюкалинского и Шербакульского районов.