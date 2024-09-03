В Омской области открылись сразу 70 новых центров «Точка роста»

Еще пять новых центров появились в школах Большереченского и Муромцевского районов, по четыре — в Калачинском, Любинском, Одесском и Омском районах, по три центра —в школах Исилькульского, Кормиловского, Москаленского, Нововаршавского, Оконешниковского, Русско-Полянского, Саргатского и Черлакского районов, по два — в школах Азовского, Крутинского, Таврического, Тюкалинского и Шербакульского районов.