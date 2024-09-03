Стало известно, как проходит ремонт трамвайных путей в Нижнем Новгороде

От улицы Ашхабадской до Тверской специалисты готовят основание трамвайных путей, а от Тверской до Белинского — укладывают литый асфальтобетон. Кроме того, от Тверской до Короленко демонтируют рельсошпальные решетки и устраивают котлован и основание трамвайных путей.