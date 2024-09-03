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Стало известно, как проходит ремонт трамвайных путей в Нижнем Новгороде

Работы идут на Городском кольце, в Сормовском, Московском и Автозаводском районах.

Источник: Нижегородская правда

Ремонт трамвайных путей продолжается в Нижнем Новгороде. О проводимых работах на Городском кольце, в Сормовском и Автозаводском районах рассказали в ЦРТС.

Городское кольцо.

Сейчас контактные сети монтируют на улицах Большой Печерской и Максима Горького до улицы Ошарской.

На участке улицы Белинского от Ванеева до Ошарской строители выполняют заливку верхней плиты и устанавливают верхние конструкции из асфальтобетона.

От улицы Ошарской до Ашхабадской уже начали укладывать и варить рельсы и параллельно подготавливать верхние плиты под заливку.

На узле улицы Ошарской идет сборка спецчастей и рельсов, подготовка под заливку верхней плиты.

От улицы Ашхабадской до Тверской специалисты готовят основание трамвайных путей, а от Тверской до Белинского — укладывают литый асфальтобетон. Кроме того, от Тверской до Короленко демонтируют рельсошпальные решетки и устраивают котлован и основание трамвайных путей.

Сормовский и Московский районы.

От станции метро «Буревестник» строители монтируют контактные сети и благоустраивают территорию в районе трамвайных путей.

На кольце у Московского вокзала также продолжается благоустройство.

Автозаводский район.

На участке от станции метро «Кировская» до остановки «Малышево» от проспекта Кирова до Автозаводского универмага дорожники уже подготовили рельсошпальную решетку и начали проводить монтаж контактной сети.

На площади Киселева в зоне проезжей части идет устройство асфальтобетона.

На пересечении проспекта Октября и проспекта Ленина и кольцевой развязки готовятся монолитные пути.

На петле Малышево монтируются конструкции бетонной плиты прямого направления и кольцевой развязки со стрелочными переводами.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что модернизация транспортной сети за 150 млрд рублей завершится в 2026 году.