Стало известно, как проходит ремонт трамвайных путей в Нижнем Новгороде

Ремонт трамвайных путей продолжается в Нижнем Новгороде. О проводимых работах на Городском кольце, в Сормовском и Автозаводском районах рассказали в ЦРТС.
Городское кольцо.
Сейчас контактные сети монтируют на улицах Большой Печерской и Максима Горького до улицы Ошарской.
На участке улицы Белинского от Ванеева до Ошарской строители выполняют заливку верхней плиты и устанавливают верхние конструкции из асфальтобетона.
От улицы Ошарской до Ашхабадской уже начали укладывать и варить рельсы и параллельно подготавливать верхние плиты под заливку.
На узле улицы Ошарской идет сборка спецчастей и рельсов, подготовка под заливку верхней плиты.
От улицы Ашхабадской до Тверской специалисты готовят основание трамвайных путей, а от Тверской до Белинского — укладывают литый асфальтобетон. Кроме того, от Тверской до Короленко демонтируют рельсошпальные решетки и устраивают котлован и основание трамвайных путей.
Сормовский и Московский районы.
От станции метро «Буревестник» строители монтируют контактные сети и благоустраивают территорию в районе трамвайных путей.
На кольце у Московского вокзала также продолжается благоустройство.
Автозаводский район.
На участке от станции метро «Кировская» до остановки «Малышево» от проспекта Кирова до Автозаводского универмага дорожники уже подготовили рельсошпальную решетку и начали проводить монтаж контактной сети.
На площади Киселева в зоне проезжей части идет устройство асфальтобетона.
На пересечении проспекта Октября и проспекта Ленина и кольцевой развязки готовятся монолитные пути.
На петле Малышево монтируются конструкции бетонной плиты прямого направления и кольцевой развязки со стрелочными переводами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что модернизация транспортной сети за 150 млрд рублей завершится в 2026 году.