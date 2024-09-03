Сергей Шелест оценил подготовку к предстоящему отопительному сезону в Омске

Глава города принял решение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители мэрии Омска, а также их коллеги из минэнерго, надзорных органов, сама ТКГ-11 — такой подход позволит в ежедневном режиме наблюдать, как проходит подготовка городских ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.