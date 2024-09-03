Сергей Шелест оценил подготовку к предстоящему отопительному сезону в Омске

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест посетил ТЭЦ-5 и проверил, как проходит подготовка к предстоящему отопительному сезону. Глава города посетил станцию совместно с руководителем Сибирского управления Ростехнадзора Олегом Демидовичем и и.о. прокурора Омска Александром Лазарчуком.
Представители ТГК-11 заявили, что капитальные и ремонты оборудования идут согласно графику. Также на станции нет проблем с финансированием.
На данном этапе обсуждается вопрос о переводе ремонтного персонала на круглосуточный режим.
«Однако, есть ряд задач, которые требуют последовательной, системной работы и постоянного контроля», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Глава города принял решение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители мэрии Омска, а также их коллеги из минэнерго, надзорных органов, сама ТКГ-11 — такой подход позволит в ежедневном режиме наблюдать, как проходит подготовка городских ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.
Сергей Шелест также отметил, что этот вопрос находится на контроле у Виталия Хоценко.