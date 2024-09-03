«Мама, я защищаю вас, я защищаю Родину. Я обязан быть там!»: с героически погибшим бойцом СВО простились в Усть-Куте

— Мама, я защищаю вас, я защищаю Родину. Я обязан быть там! — эту фразу, которую сказал сын перед второй отправкой на СВО, 61-летняя Татьяна Дроздова из Усть-Кута Иркутской области не забудет никогда. То, как 28-летний Валера твердо и решительно это произнес, поставило точку в споре — оставаться ли дома, чтобы восстанавливаться после полученной в боях контузии, или вернуться «за ленточку» и продолжать сражение за мирное небо над нашими головами.
Спустя несколько месяцев, 30 декабря 2023 года, боец героически погиб, спасая сослуживцев. Товарищи вспоминают: «Валерка — кремень. Задал врагам жару так, что мама не горюй!». Простились с ним этим летом. У героя остались родители, сестры, любимая жена и трехлетний сын.
«Быть героем — это у него в крови».
Автор этого текста знала Валеру лично. Мы вместе учились в школе, с 1 по 9 класс. Он был весельчаком, душой компании, всегда улыбался. Могла ли я представить, что спустя годы буду писать о нем, как о герое, погибшем в боях за Родину? Едва ли… Но уже тогда, когда мы были подростками, чувствовалось, что у этого спокойного, веселого и доброго парня есть крепкий внутренний стержень. Именно таким он, будущий настоящий мужчина и защитник, остался в памяти одноклассников…
После школы Валера окончил Усть-Кутский институт водного транспорта по специальности «гидротехник». Ушел в армию. Служил в гвардейской десантной штурмовой бригаде, сначала в Улан-Удэ, затем в Пскове. Вернувшись домой, основательно устраивал жизнь. Трудился инкассатором, параллельно поступил на заочное обучение в Братский госуниверситет по направлению «менеджмент». В том же 2019 году встретил любовь.
— Их с будущей супругой свела работа. Она на тот момент была менеджером по выдаче кредитов в магазине электроники, он приехал туда, чтобы провести инкассацию. Так и познакомились, — рассказывает мама Валеры Татьяна Дроздова. — Поженились, спустя два года у них родился долгожданный сын. Жили в любви и согласии. Он был хорошем мужем хорошей жены.
Жизнь шла свои чередом. Воспитывали ребенка, помогали родителям. Валерий получил должность оператора-логиста на крупном добывающем предприятии, завершал учебу в вузе. Оставалось лишь сдать одну сессию и защитить диплом, как в сентябре 2022 года пришла повестка из военкомата — призвали по частичной мобилизации.
— Я спросила: «Как ты поедешь на СВО? Ты же студент». А сын ответил: «Разве я скажу, что учусь, поэтому не пойду воевать за Родину? Такого не будет». Больше мы об этом не говорили. Уверена, что Валера бы и сам ушел добровольцем. У него это в крови, ведь его предки — тоже герои. Наши деды сражались в Великую Отечественную войну, много родственников со стороны его отца, моего мужа, полегли в боях. Фамилия Дроздовых не раз встречается на памятных постаментах в Иркутской области, — говорит Татьяна Дроздова.
Спас сослуживцев ценой жизни.
С армии Валера вернулся рядовым, а во время военной подготовки в Юрге (Кемеровская область) буквально за четыре месяца получил звание ефрейтора, затем — младшего сержанта. Он всегда был крепким и сильным, занимался спортом: боксом и восточными единоборствами.
— В 26 лет его уже назначили командиром отделения в мотострелковом полку. 20 декабря 2022 года их перебросили в Украину. Долго находился в резерве. В первом же бою, под Кременной, проявил себя и получил медаль Суворова за отвагу и личное мужество. Дальше было Сватово. За эти сражения сына наградили медалью «За боевые отличия», — рассказывает его мама. — В отпуск Валера приехал почти через год службы. За это время он очень сильно изменился. Перестал быть весельчаком, это был уже серьезный человек, повидавший жизнь. Я задала ему единственный вопрос: «Валера, скажи, пожалуйста, стоило это того?». Он ответил: «Да, мама, стоило». Из-за контузии у него тряслись руки, но сын сказал, как отрезал: «Никаких больничных, меня ждут пацаны».
Историю о том, как Валера спас сослуживцев ценой своей жизни, его мама знает со слов других бойцов.
— Парни рассказали мне, что два командира отделений, Валера и его друг, прикрывали своих ребят. Отбивались три дня, с 27 по 30 декабря 2023-го. Задали им жару, врагу досталось ого-го, — вспоминает Татьяна Дроздова. — Валеру очень уважали в полку и в роте. Его сослуживцы помнят нас, приезжают в гости. Они нам теперь как родные дети. Я всегда говорю им: «Вы все — мои сыновья».
Кстати, мама Валеры — основатель добровольческого движения «Добротворцы» в Усть-Куте. Уже год она вместе с мужем, а также другие жители города помогают сибирякам, находящимся в зоне спецоперации. Отправляют транспорт, технику — все, о чем просят ребята. Так, на днях парни получили очень нужный им мотоцикл, в очереди на отправку — еще два.
«В нашей памяти ты навсегда живой».
С Валерой простились 7 июля в Усть-Куте. Семье должна прийти еще одна его награда, посмертно. Но какая, пока не уточняется. А в родном городе, в школе, где мы учились, планируют разместить мемориальную доску.
— Валера был хорошим человеком. Характером пошел в отца — спокойный, уравновешенный, со всеми находил общий язык. Никогда не говорил мне «ты», обращался всегда уважительно на «вы». На работе и учебе всегда был на хорошем счету. Люди его любили…
«Преподаватели и одногруппники помнят его как доброго, веселого, жизнерадостного и отзывчивого человека. Помним тебя, гордимся тобой. В памяти нашей всегда ты живой», — написали на странице вуза в соцсетях.
Сыну Валеры сейчас три года. Он верит, что отец уехал на время и скоро вернется. Смотрит на его портрет и говорит: «Папа!». И показывает, как сильно он его любит.