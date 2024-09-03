«Мама, я защищаю вас, я защищаю Родину. Я обязан быть там!»: с героически погибшим бойцом СВО простились в Усть-Куте

— В 26 лет его уже назначили командиром отделения в мотострелковом полку. 20 декабря 2022 года их перебросили в Украину. Долго находился в резерве. В первом же бою, под Кременной, проявил себя и получил медаль Суворова за отвагу и личное мужество. Дальше было Сватово. За эти сражения сына наградили медалью «За боевые отличия», — рассказывает его мама. — В отпуск Валера приехал почти через год службы. За это время он очень сильно изменился. Перестал быть весельчаком, это был уже серьезный человек, повидавший жизнь. Я задала ему единственный вопрос: «Валера, скажи, пожалуйста, стоило это того?». Он ответил: «Да, мама, стоило». Из-за контузии у него тряслись руки, но сын сказал, как отрезал: «Никаких больничных, меня ждут пацаны».