В Ростовской области ограничили проезд по участку трассы Р-280 «Новороссия»

На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области ограничили движение по мосту через реку Миус. Решение связано с проведением планового ремонта, сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Работы будут вести в районе 96 км автодороги Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. На выполнение задачи заложили около трех недель, в этот период для водителей будет действовать реверсивный режим проезда.
— Ремонт необходимо провести до начала холодов, поскольку швы обеспечивают водонепроницаемость, а также корректную деформацию пролетных строений моста при колебаниях температуры, — пояснил начальник отдела искусственных сооружений филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Ростове-на-Дону Юрий Гладких.
Добавим, протяженность моста через реку Миус составляет более 200 метров. Дорожники обещают приложить все усилия для оперативной работы на объекте.