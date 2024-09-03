Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ограничили проезд по участку трассы Р-280 «Новороссия»

На трассе Р-280 в Ростовской области ограничили проезд по мосту через реку Миус.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области ограничили движение по мосту через реку Миус. Решение связано с проведением планового ремонта, сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Работы будут вести в районе 96 км автодороги Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. На выполнение задачи заложили около трех недель, в этот период для водителей будет действовать реверсивный режим проезда.

— Ремонт необходимо провести до начала холодов, поскольку швы обеспечивают водонепроницаемость, а также корректную деформацию пролетных строений моста при колебаниях температуры, — пояснил начальник отдела искусственных сооружений филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Ростове-на-Дону Юрий Гладких.

Добавим, протяженность моста через реку Миус составляет более 200 метров. Дорожники обещают приложить все усилия для оперативной работы на объекте.