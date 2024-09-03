Водоканал восстановил в Петербурге четыре неработающих фонтана

Речь идёт о фонтанах по следующим адресам: улица Фрунзе, 23, Лиговский проспект, 44, Литейный проспект, 57 и Невский проспект, 148. В организации отмечают, что все сооружение поступили в хозяйственное ведение Водоканала в нерабочем состоянии.
В процессе реконструкции фонтаны подключили сооружения к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также провели монтаж насосного оборудования и подводных светильников. Кроме того, для них организовали новые гранитные чаши.
«Всего в 2024 году предприятие реконструировало восемь водных жемчужин. Работа по возрождению фонтанного фонда Санкт-Петербурга продолжается», — пояснили в организации.
Также там отметили, что с 3 сентября в городе на Неве действуют 93 водных сооружения.