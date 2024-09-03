Глава СК заинтересовался историей с нападением ротвейлера на ребенка в Воронеже

О вопиющем случае, когда ротвейлер набросился на мальчика на детской площадке в ЖК «Адмирал», стало известно накануне. По предварительным данным, хозяйка не удержала агрессивное животное и собака укусила ребенка за руку. Ему потом медики наложили швы и сделали прививки от бешенства.