Начались съемки мюзикла «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого

По сюжету 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну чудес, где узнает своих родных и друзей, но никто из них не узнает ее, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Чтобы вернуться домой, девочке предстоит преодолеть множество препятствий и даже спасти Страну чудес от катастрофы.