Начались съемки мюзикла «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого

Стартовали съемки музыкальной экранизации аудиоспектакля «Алиса в Стране чудес» (1976) на стихи музыканта Владимира Высоцкого по одноименной сказке Льюиса Кэрролла.
По сюжету 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну чудес, где узнает своих родных и друзей, но никто из них не узнает ее, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Чтобы вернуться домой, девочке предстоит преодолеть множество препятствий и даже спасти Страну чудес от катастрофы.
Режиссер проекта — Юрий Хмельницкий, работавший над «Льдом 3» (2024). Разработкой фильма занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-медиа холдинг».
Алису сыграет актриса Анна Пересильд, известная по нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023). В роли Шляпника предстанет Милош Бикович («Холоп» (2019)). Кроме того, в ленте снимутся Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Паулина Андреева и другие звезды.
Ранее стало известно, что в московском Театре Эстрады поставят мюзикл по композициям Александра Розенбаума.