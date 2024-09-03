Mash: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту из-за постоянных угроз

Ставшая жертвой мошенников Лариса Долина попросила предоставить ей госзащиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье. Одновременно певица обвинила покупательницу своей квартиры в Хамовниках Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Долина через суд требует признать сделку купли-продажи недействительной, отобрать у Лурье право собственности на жилплощадь и вернуть ей деньги, которые артистка перевела мошенникам. Новая хозяйка квартиры подала к певице встречный иск.