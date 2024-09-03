ГИБДД начнёт патрулировать побережье в Балтийске из-за массовой парковки машин

На протяжении нескольких дней фиксируем массовую парковку транспортных средств вблизи городского пляжа на Гвардейском бульваре. Чтобы машины не ставили в водоохранной зоне, установили шлагбаум у дороги, ведущей на пляж. Но «умельцы» снимают замок и открывают дорогу для авто жителей и гостей города, — сообщили в администрации Балтийска.