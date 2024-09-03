ГИБДД начнёт патрулировать побережье в Балтийске из-за массовой парковки машин. Информацию об этом опубликовали на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
На протяжении нескольких дней фиксируем массовую парковку транспортных средств вблизи городского пляжа на Гвардейском бульваре. Чтобы машины не ставили в водоохранной зоне, установили шлагбаум у дороги, ведущей на пляж. Но «умельцы» снимают замок и открывают дорогу для авто жителей и гостей города, — сообщили в администрации Балтийска.
Власти напоминают, что машины запрещается оставлять в прибрежной зоне. За это предусмотрены штрафы. Администрация обратилась в ГИБДД. Теперь сотрудники Госавтоинспекции будут патрулировать территорию.
Отметим, что на незаконную парковку в прибрежной зоне жалуются не только в Балтийске. «Дикие» туристы устраивают массовые стоянки рядом с морем в Куликово. Власти неоднократно проводили рейды и штрафовали нарушителей.