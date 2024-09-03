В Воронеже из-за присяги курсантов перекроют движение по улице Маршала Неделина

Ограничение будет действовать в течение семи часов — с 6.00 до 13.00 — на участке от пересечения с Краснознаменной до Краснознаменной, 165.Накануне, в пятницу, 6 сентября, уже с 18.00 нельзя будет парковаться и останавливаться на протяжении обозначенного участка, а также на самой Краснознаменной — от дома № 171 до Маршала Неделина. Советуем заранее планировать свой маршрут, а при необходимости искать пути объезда. Также напомним, что с завтрашнего дня почти на месяц закроют движение на улице 25 Октября. Речь идет об отрезке в районе дома № 32. Там будут вестись земляные работы, связанные с ремонтом и заменой подземных коммуникаций. Схема — управление дорожного хозяйства.