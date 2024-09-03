Начинается ремонт дороги от М-10 к Колпино

Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он будет уже третьим в Тосненском районе в этом году: ранее рядом обновили подъезд к Войскорово и чуть дальше — часть дороги от Аннолово через Форносово до Санкт-Петербургского южного полукольца. В будущем планируется также расширить до четырех полос дорогу внутри самого Тельмана от Оборонной улицы до границы города.