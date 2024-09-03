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В Ростовской области из-за ремонта ограничат движение по мосту через реку Миус

В Ростовской области будет ограничено движение транспорта по мосту через реку Миус.

Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Москва — Волгоград».

На мосту начнутся плановые работы по ремонту деформационных швов. Они будут проводиться на 96-м километре федеральной автодороги Р-280 «Новороссия», которая проходит от Ростова-на-Дону до Мариуполя, Мелитополя и Симферополя. Работы продлятся около трех недель.

— Ремонт необходимо провести до начала холодного сезона в регионе, поскольку швы обеспечивают водонепроницаемость, а также корректную деформацию пролетных строений моста при колебаниях температуры воздуха, предотвращают разрушение конструкций сооружения от нагрузок, — рассказал начальник отдела искусственных сооружений филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Ростове-на-Дону Юрий Гладких.

В этот период движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме, то есть машины смогут ехать в одном направлении только по одной или нескольким полосам в разное время. Порядок проезда будет определяться светофором.