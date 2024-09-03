В Ростове на Театральном спуске госэкспертиза разрешила построить дороги

Общая протяжённость новых дорог составит 730 метров. Речь идёт об улицах Закруткина, Станиславского, проспекте Театральном, переулке Краснофлотском. На Закруткина, Станиславского и Театральном также обновят трамвайные пути (всего — 1,059 км) и проложат ливневую канализацию (протяжённостью 1610,5 км). В указанном микрорайоне появятся новое освещений, парковка и тротуары.