Племянник Агафьи Лыковой рассказал о новой помощнице своей тетки-отшельницы

— Я работаю на заводе. Каждое утро отвожу ребенка в садик, потом еду на смену, а вечером забираю сына домой. Во время телефонных разговоров с теткой я всегда прошу ее молитвенной помощи. Обещаю, что если ситуация разрешится, мы вместе с женой постараемся приехать к ней в гости. Сам я тоже в молитвах всегда упоминаю Агафью и подаю записку о ее здравии, когда хожу в церковь.