Племянник Агафьи Лыковой рассказал о новой помощнице своей тетки-отшельницы

У знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой новая помощница, Александра Колмакова из Эвенкии. На днях она прилетела на заимку, и свою долгожданную гостью Агафья Карповна встречала свежим хлебом и морковными пирогами.
Год назад, напомним, помогать по хозяйству к Агафье Лыковой приезжала ее тезка Агафья. Она старовер и родом была из Боливии. Помощница пожила у отшельницы всего несколько месяцев и запросилась обратно на большую землю.
Новая же помощница живет на заимке лишь первые недели. Женщинам нужно понять, уживутся ли они, ведь у хозяйки Агафьи Карповны действуют строгие правила и порядки.
— Я вчера созванивался с теткой и поговорил по телефону с помощницей Александрой, — поделился с «КП» племянник Агафьи — пермяк Антон Лыков. — Женщина рассказала, что ей 67 лет, она старообрядка из дальней деревни, из-за этого бывать в старообрядческой церкви ей приходилось не часто. Но отношения с Агафьей Карповной у них постепенно начинают складываться: они общаются, вместе молятся и неплохо ладят.
Сам племянник приехать к Агафье Карповне в Таежный тупик пока не может, у него тяжело болеет супруга, и все заботы о маленьком сыне мужчина вынужден взять на себя.
— Я работаю на заводе. Каждое утро отвожу ребенка в садик, потом еду на смену, а вечером забираю сына домой. Во время телефонных разговоров с теткой я всегда прошу ее молитвенной помощи. Обещаю, что если ситуация разрешится, мы вместе с женой постараемся приехать к ней в гости. Сам я тоже в молитвах всегда упоминаю Агафью и подаю записку о ее здравии, когда хожу в церковь.
Антон говорит, что сейчас в жизни его знаменитой тетки вроде бы все стабильно: медведь их больше не беспокоит, сама Агафья для ее почтенного возраста находится в здравии, по телефону разговаривает бодро.
В конце лета у Агафьи Карповны произошло немало событий: к ней приезжали студенты и помогали решать бытовые вопросы: заготовить дрова на зиму, собрать травы и загородить реку для более удобной рыбной ловли. Картошку в Хакасии еще не копают, обычно этим занимаются в конце сентября, но проблем возникнуть не должно, на заимке у отшельницы по договору с заповедником живет гражданский помощник.
— На днях они с ночевой ходили на старое жилище, где похоронены ее мать Акилина, брата Савин, сестра Наталья и свояченица. Все кресты на их могилах на месте, — рассказывает племянник.
Произошло в жизни таежной отшельницы и еще одно серьезное событие: к ней прилетала делегация на двух вертолетах с главой русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием, епископом Томским Григорием (Коробейниковым), а также священник Василий Андреев, настоятель храма в Горно-Алтайске. Агафье пообещали, что не оставят ее без внимания на предстоящий юбилей, в апреле ей исполняется 80 лет! Главное только, чтобы она в здравии была, и смогла принять гостей.
— Сам я тоже очень хотел бы прилететь к ней, но как что сложится — покажет время, — говорит Антон.