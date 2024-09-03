Прокуратура требует убрать 16 павильонов в центре Самары

Под одним из постов врио губернатора в соцсетях горожане рассказали о павильонах на улице Маяковского в границе улиц Агибалова и Буянова. По их словам, в этих объектах общепита торгуют «блюдами восточной кухни» и постоянно жгут дрова, из-за чего вся улица находится в дыму. Потому они попросили посодействовать в их закрытии.