Прокуратура требует убрать 16 павильонов в центре Самары

Под одним из постов врио губернатора в соцсетях горожане рассказали о павильонах на улице Маяковского в границе улиц Агибалова и Буянова. По их словам, в этих объектах общепита торгуют «блюдами восточной кухни» и постоянно жгут дрова, из-за чего вся улица находится в дыму. Потому они попросили посодействовать в их закрытии.
Как ответили 3 сентября 2024 года в администрации Самары, правообладателем земельного участка, на котором располагаются предприятия общественного питания, является ООО «Квартал».
Сейчас в самарском арбитраже рассматривается иск областной прокуратуры, в котором надзорный орган требует освободить земельные участки, занимаемые 16 торговыми павильонами. Следующее судебное заседание назначено на 19 сентября 2024 года.
— Администрация Ленинского района Самары на протяжении последних лет регулярно направляла обращения в Роспотребнадзор, поскольку предпринимателями не соблюдались основные требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а также фиксировались нарушения в части экологического надзора, — добавили в мэрии.