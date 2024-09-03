Вице-премьер Дмитрий Чернышенко побывал на складе гумпомощи в Ростове-на-Дону

Единый федеральный склад гуманитарной помощи #Мывместе в Ростове-на-Дону посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вместе с вице-премьером на объекте побывал губернатор Василий Голубев.
Глава региона рассказал о визите в своем телеграм-канале. Также информацию опубликовали на сайте донского правительства.
Напомним, ростовский склад принимает, сортирует и распределяет гуманитарную помощь с 2022 года. Сначала на объекте принимались грузы для пунктов временного размещения, затем для участников СВО и с августа 2024 года для пострадавших жителей Курской области.
Всего к этому моменту передали больше 20 тысяч тонн помощи, в том числе для Курской области свыше 120 тонн: питьевую воду, продукты, средства личной гигиены, одежду и технические средства. На складе работают около 15 тысяч волонтеров.
Дмитрий Чернышенко ознакомился с работой объекта и предложил создать платформу для координации помощи. Чиновник подчеркнул, что необходимо объединить анализ потребностей, типовых ситуаций и запросов, а также оптимизировать заявки.
— Вы несете огромную ответственность и миссию. Делаете важнейшую работу для новых регионов. За это вам низкий поклон. Рад, что всероссийский центр гуманитарной помощи находится именно в Ростовской области. Ваша работа — пример самоотверженности и заботы о будущем, — сказал Дмитрий Чернышенко.
Василий Голубев признался, что часто бывал на складе с первого для его работы.
— Всегда видел здесь людей, которые искренне занимаются волонтерской работой. Понимаю, что иногда вам бывает сложно. Но именно в таких ситуациях объединяются люди, и это позволяет нам побеждать, — отметил Василий Голубев.
Также донской глава показал Дмитрию Чернышенко молодежный центр «ДонМолодой», открытый в июне 2024 года в рамках программы, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина.
Речь идет о точке притяжения молодежи, на которой проводятся лекции, мастер-классы и другие активности. С момента открытия здесь провели уже почти 80 мероприятий для более чем пяти тысяч человек.
На территории центра также работают доброцентр «Донволонтер» и Ростовпатриотцентр. Добавим, по итогам 2023 года работа Донского волонтерского центра позволила области выйти в лидеры по реализации добровольчества и привлечь более 327 тысяч волонтеров.