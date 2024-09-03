Начало осени в Анапе ознаменовалось рекордом по жаре

В последний раз новый результат в этот же день фиксировался 2023 году. Тогда столбики термометров поднялись до 30,9 °С. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«2 сентября на территории европейской части нашей страны зафиксировано 7 суточных рекордов тепла», — уточнил эксперт.
В число рекордсменов также вошли Донецк (31,4 °С), Тула (29 °С), Рыбинск (28,9 °С), Калуга (28,4 °С), Череповец (28,2 °С) и Коломна (27,5 °С). В Калуге и Туле сегодня вновь зафиксировали максимальную температуру.