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Начало осени в Анапе ознаменовалось рекордом по жаре

В Анапе 2 сентября зафиксировали суточный рекорд по жаре. Дневная температура составила +31,9 °С.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 82% 764 мм рт. ст. +20°
Источник: Новая Кубань

В последний раз новый результат в этот же день фиксировался 2023 году. Тогда столбики термометров поднялись до 30,9 °С. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«2 сентября на территории европейской части нашей страны зафиксировано 7 суточных рекордов тепла», — уточнил эксперт.

В число рекордсменов также вошли Донецк (31,4 °С), Тула (29 °С), Рыбинск (28,9 °С), Калуга (28,4 °С), Череповец (28,2 °С) и Коломна (27,5 °С). В Калуге и Туле сегодня вновь зафиксировали максимальную температуру.