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Стало известно, как будет выглядеть обновленная набережная Геленджика

В Геленджике планируют масштабное обновление набережной, которая вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого с 2018 года по поручению Президента РФ.

Источник: пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект благоустройства включает четыре основные зоны: событийную, игровую, прогулочную и для тихого отдыха.

В событийной зоне планируется создание арт-площадки и арт-кафе, с сохранением исторического облика здания Курзала.

Также здесь появится уникальный морской орган, первый в России, который будет подсвечиваться в вечернее время.

В зоне для детских игр будет установлена интерактивная водная площадка в виде ручья, а для тех, кто предпочитает тихий отдых, предусмотрены уютные пространства с прогулочными дорожками, теневыми навесами, качелями, а также высадкой деревьев и кустарников.

Рекреационно-прогулочная зона будет озеленена, дополнена малыми архитектурными формами, скамейками на подпорных стенках и навесами.

Работы по благоустройству набережной запланированы на 2025−2026 годы, и на их реализацию будет выделено более 102 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.

архитектура