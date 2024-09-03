Стало известно, как будет выглядеть обновленная набережная Геленджика

В событийной зоне планируется создание арт-площадки и арт-кафе, с сохранением исторического облика здания Курзала.



Также здесь появится уникальный морской орган, первый в России, который будет подсвечиваться в вечернее время.



В зоне для детских игр будет установлена интерактивная водная площадка в виде ручья, а для тех, кто предпочитает тихий отдых, предусмотрены уютные пространства с прогулочными дорожками, теневыми навесами, качелями, а также высадкой деревьев и кустарников.



Рекреационно-прогулочная зона будет озеленена, дополнена малыми архитектурными формами, скамейками на подпорных стенках и навесами.



Работы по благоустройству набережной запланированы на 2025−2026 годы, и на их реализацию будет выделено более 102 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.