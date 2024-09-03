«Когда горят костры рябин»: стала известна польза самого сентябрьского дерева

3 сентября у многих россиян ассоциируется со знаменитой композицией Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Помимо переворачиваемого календаря, в песне также поется и о горящих «кострах рябины и обещаний». Главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал о пользе рябины для здоровья.
По его словам, рябина является настоящим сундуком полезных веществ и минералов для иммунитета. Так, в ее составе содержится большое количество витаминов А и С, калий, цинк и медь.
Кроме того, в нее входит сорбоза — натуральный подсластитель, не вызывающий скачков сахара в крови и потому рекомендуемый больным сахарным диабетом. Также сок ее плодов имеет антибактериальное и мочегонное действие и очищает кровь.
А чтобы есть ее с удовольствием, специалисты рекомендуют собирать рябину сразу после первых заморозков: так меньше всего горчит.
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