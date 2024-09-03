Лидер Pink Floyd поблагодарил россиян за победу над нацизмом

«Мне нравится мысль, что я обращаюсь к россиянам. Мы все благодарим вас за огромную жертву, которую вы принесли. Нет, не мы выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы!» — подчеркнул Уотерс.