В Самаре снесут гаражи на улице Ново-Садовой после утечки на водоводе

В Самаре снесут несколько гаражей на улице Ново-Садовой, 174А. Они расположены над водоводом, который идет по улице Солнечной в сторону проспекта Кирова. И на нем недавно выявили утечку.
— Устранить утечку сразу было невозможно, так как проблемный участок находился под гаражами, — прокомментировала пресс-служба «РКС-Самара».
Такое расположение гаражей является грубым нарушением. Так как провести ремонт было невозможно, суд обязал владельцев гаражей снести их за свой счет. На это им дали две недели. А в компании «РКС-Самара» призывают жителей города проводить любые земляные и строительные работы, чтобы не мешать работы коммунальных систем. В противном случае ресурсники могут потребовать демонтировать объекты, как в случае в гаражами на улице Ново-Садовой.