В Самаре снесут гаражи на улице Ново-Садовой после утечки на водоводе

Такое расположение гаражей является грубым нарушением. Так как провести ремонт было невозможно, суд обязал владельцев гаражей снести их за свой счет. На это им дали две недели. А в компании «РКС-Самара» призывают жителей города проводить любые земляные и строительные работы, чтобы не мешать работы коммунальных систем. В противном случае ресурсники могут потребовать демонтировать объекты, как в случае в гаражами на улице Ново-Садовой.