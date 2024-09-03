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В Самаре снесут гаражи на улице Ново-Садовой после утечки на водоводе

Гаражи на улице Ново-Садовой в Самаре установлены над водоводом.

Источник: «РКС-Самара»

В Самаре снесут несколько гаражей на улице Ново-Садовой, 174А. Они расположены над водоводом, который идет по улице Солнечной в сторону проспекта Кирова. И на нем недавно выявили утечку.

— Устранить утечку сразу было невозможно, так как проблемный участок находился под гаражами, — прокомментировала пресс-служба «РКС-Самара».

Такое расположение гаражей является грубым нарушением. Так как провести ремонт было невозможно, суд обязал владельцев гаражей снести их за свой счет. На это им дали две недели. А в компании «РКС-Самара» призывают жителей города проводить любые земляные и строительные работы, чтобы не мешать работы коммунальных систем. В противном случае ресурсники могут потребовать демонтировать объекты, как в случае в гаражами на улице Ново-Садовой.

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