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Judas Priest переиздадут свой дебютный альбом Rocka Rolla

Британская хеви-метал-группа Judas Priest объявила о переиздании своего первого лонгплея Rocka Rolla (1974) в честь его 50-летия.

Источник: Звук

Британская хеви-метал-группа Judas Priest объявила о переиздании своего первого лонгплея Rocka Rolla (1974) в честь его 50-летия.

Бас-гитарист коллектива Иэн Хилл в подкасте Talking Rock with Meltdown рассказал, что пластинка была пересведена продюсером Томом Алломом, который сделал запись более «современной». По словам музыканта, альбом увидит свет «всего через несколько недель».

В марте Judas Priest выпустили 19-й студийник Invisible Shield. Также вокалист команды Роб Хэлфорд сообщил, что весь материал для его блюзового сольника уже готов.